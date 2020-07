Wie de Audi e-tron niet mooi vindt, kan voortaan ook terecht bij de e-tron Sportback. Afgezien van het design is het dezelfde auto, of toch niet?

Het heeft even geduurd, maar de Audi e-tron verovert stilaan zijn plaats in het groeiende aanbod van elektrische SUV’s. In de eerste helft van het jaar was de e-tron in Europa zelfs het meest verkochte ...