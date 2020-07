Het eerste biodynamisch wijndomein in ons land: “Een droom is werkelijkheid geworden”

Het was zelden gezien. In 2019 kreeg Château de Bioul het officiële biolabel voor haar wijnen toegekend. Het was het resultaat van meer dan tien jaar hard labeur. Vanessa Wyckmans, die samen met haar man Andy en keldermeesteres Mélanie Chereau het 12 ha tellend domein runt in de Maasvallei, is niet weinig trots maar legt de lat nog een stuk hoger: “een droom is werkelijkheid geworden maar nu gaan we resoluut voor biodynamisch”.