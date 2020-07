“Betty, ben jij nu weer met jezelf aan het spelen?”: de meest memorabele momenten uit ‘Big Brother’

Voor ervaren televisiekijkers als u en ik is het concept van ‘Big Brother’ tegenwoordig behoorlijk gedateerd, maar bij de lancering in de herfst van 1999 was de intrede van ‘realitytelevisie’ in Vlaanderen een onwaarschijnlijke aardschok. Met name het eerste seizoen produceerde een aantal memorabele momenten die tot op vandaag tot het collectieve geheugen behoren. Daarna namen de kijkcijfers een forse duik, maar ook de vijf daaropvolgende jaargangen wisten Vlaanderen af en toe nog behoorlijk te shockeren.