Bomen in Brussel melden zelf wanneer ze dorst hebben dankzij ingegraven chip

Een jonge boom die te droog staat, gaat kapot. Maar krijgt hij te veel water, dan kan dat ook nefast zijn. Daarom investeert het Brusselse Gewest in een systeem waarbij een chip mee wordt ingegraven. Is de grond te droog, dan krijgt de groendienst via een app het signaal dat er gegoten moet worden.

Vroeger was het zo dat de groendienst in Brussel met grote tankwagens rondreed en alle jonge bomen op geregelde tijdstippen water gaf, of ze nu droog stonden of niet. Dat is met de nieuwe technologie ...