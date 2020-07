Voor de foto poseert hij nog één keer onder het bord van Guy Colsoul Rallysport, in reuzenletters op een industriehal van 6.500 m². De laatste keer, want het bedrijf gaat dicht. Corona heeft de doodsteek toegediend. Dakarlegende Guy Colsoul (73) gaat met pensioen. “Wat is dat eigenlijk, pensioen?”