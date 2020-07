In de binnenstad van Hasselt, Tongeren en Sint-Truiden moet iedereen vanaf zaterdag een mondmasker dragen. In Maasmechelen komt een mondkapjesplicht in Maasmechelen Village, M2 Shopping Center en de Pauwengraaf. In Houthalen en Beringen geldt die plicht in de drukke winkelstraten. Gemeenten spelen hiermee in op de verstrenging die de Nationale Veiligheidsraad heeft aanbevolen.