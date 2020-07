In Vlaanderen komen er deze legislatuur 1.000 mobiliteitspunten waar u van bijvoorbeeld trein of bus kunt overstappen naar een deelauto of een deelfiets. “We trekken 100 miljoen euro uit om mensen aan te zetten zich duurzaam te verplaatsen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).