Lazio kan met invaller Jordan Lukaku eindelijk nog eens winnen, Immobile scoort en gaat Ronaldo weer voorbij in topschuttersstand

Lazio heeft donderdagavond voor het eerst na een één op vijftien nog eens kunnen winnen. Cagliari ging met 2-1 voor de bijl, de Romeinen verzekeren zich zo van de vierde plek en Champions League-voetbal volgend seizoen. Jordan Lukaku mocht een halfuur meedoen bij de thuisploeg, waar Ciro Immobile zijn 31ste van het seizoen scoorde. Daardoor gaat de spits van Lazio Cristiano Ronaldo weer voorbij in de topschuttersstand.

Vreemd begin van de wedstrijd in het Stadio Olimpico: João Pedro scoorde na amper twee minuten al een heerlijke vrije trap, maar zag die tot zijn verbazing afgekeurd worden. De Braziliaan had immers niet gezien dat het om een indirecte vrije trap ging, en dus mocht Lazio gewoon hervatten nadat hij vanop zo’n 25 meter recht in de winkelhaak getrapt had. Bummer. De thuisploeg nam algauw over. Luis Alberto krulde een bal richting verste hoek en Ciro Immobile kon van dichtbij besluiten, maar Cagliari-doelman Alessio Cragno pakte uit met twee straffe saves.

GOAL | Giovanni Simeone trapt Cagliari op voorsprong! ??????



0??-1?? #LazioCagliari ???? pic.twitter.com/aefIzGQojV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 23, 2020

Op slag van rust viel de goal aan de overkant. Giovanni Simeone, zoon van Atlético-trainer Diego, zag zijn afgeweken bal met een gelukje in doel verdwijnen: 0-1. De dubbele handbalformatie van Cagliari slaagde er echter niet in de nul te houden. Eén minuut was er gespeeld na rust of Sergej Milinkovic-Savic pakte een afvallende bal met gevoel op de slof. Deze keer was Cragno wel gezien bij de bal die wegdraaide in de kruising.

BOOM | Sergej Milinkovic-Savic fusilleert Alessio Cragno met een fenomenale trap! ????



1??-1?? #LazioCagliari ???? pic.twitter.com/xxaz66rQTU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 23, 2020

31ste voor Immobile

De Cagliari-doelman bleef wel de beste speler op het veld, en had enkele minuten later alweer een geweldige reflex in huis op een knal van Immobile. Maar ook voor de Italiaanse spits is driemaal scheepsrecht. Op het uur kwam hij alleen voor Cragno en mikte hij de bal met een gelukje al hobbelend over het been van de goalie in de verste hoek. Zijn 31ste goal van het seizoen, waardoor hij Cristiano Ronaldo weer voorbijsteekt in de topschuttersstand.

GOOOAL | Ciro Immobile trapt Lazio op voorsprong! ??



2??-1?? #LazioCagliari ???? pic.twitter.com/fSrl86IKa6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 23, 2020

Ook Jordan Lukaku en Adam Marusic (ex-KV Oostende en ex-KV Kortrijk), net ingevallen, mochten meevieren. Bij Cagliari bleef de geblesseerde Radja Nainggolan aan de kant. Voor Lazio was het de eerste zege na een één op vijftien. Door de zege staan de Romeinen steviger op de vierde plek, op één punt van nummer drie Inter en twee punten van nummer twee Atalanta.