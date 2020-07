Fietssleuteltje kwijt? Deze jongeman heeft een hilarische oplossing bedacht

Het kan iedere student wel eens overkomen: tijdens een nachtje stappen waar wat meer alcohol gevloeid is dan gepland, raak je je fietssleutel kwijt. Dat gebeurde ook met deze jongeman uit Nederland, maar met die verloren sleutel wist hij wel raad. Hij vond er niet beter op om dan maar naar huis te fietsen .. fietsenstalling inclusief.

Het hekje waar hij zijn fiets had vastgemaakt stond vast in de grond, maar op een of andere manier slaagde hij er toch in om de fietsenstalling los te peuteren. Met enige moeite fietste hij naar huis. En daar blijft het niet bij. De volgende ochtend besloot de jongeman om het hekje mooi terug op zijn plaats te zetten.

De man wordt volop geprezen op sociale media voor zijn creatieve én aardige actie. Ook de gemeente Heino heeft besloten om niet in te grijpen of aan te klagen, omdat hij de fietsenstalling terug heeft geplaatst.

