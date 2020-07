Het reproductiegetal bedraagt nu al 1,5 en voor Antwerpen gaat het richting 2. Dat zei epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) in ‘Terzake’ op Canvas. Dat betekent dat in Antwerpen elke besmette persoon er twee nieuwe besmet.

“De ene generatie is momenteel de andere aan het besmetten, de ene wijk de andere”, zei Van Damme. “Zelfs een lokale lockdown heeft geen zin meer, want het is zich heel snel aan het verspreiden op het ...