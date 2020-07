Twee huisartsen geveld door Corona

Lanaken - Het aantal corona besmettingen is in Lanaken vandaag verdubbeld. Na een bewoner van het woonzorgcentra 3 Eiken en een peuter in het kinderdagverblijf 't Blommeke, werden vandaag nog twee personen positief getest. Het gaat om twee huisartsen.

Alhoewel in huisartspraktijken de grootste voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kans op besmetting te voorkomen werden toch twee artsen van de huisartsenpraktijk Ars Vivendi positief getest op het coronavirus. De twee besmette huisartsen maken deel uit van de huisartsenpraktijk op de Arkstraat in Lanaken waar zeven artsen aktief zijn. De twee positief geteste artsen blijven ondertussen twee weken thuis in quarantaine samen met hun familie. De groepspraktijk blijft ondanks de besmetting open. Door deze twee nieuwe corona gevallen staat de teller op dit moment in Lanaken op vier. Gisteren kondigde het gemeentebestuur strengere maatregelen aan om het aantal besmettingen tegen te gaan. Zo is het dragen van mondmaskers verplicht in gemeentelijke gebouwen, op markten en kermissen en tijdens huwelijksplechtigheden. (JoGe)