Jonge Françaises lopen in coronatijden vaker zonder bh

In Frankrijk moet de beha vooral bij jonge vrouwen aan populariteit inboeten: volgens een enquête zijn sinds de coronabeperkingen meer vrouwen zonder bh op stap. 7 procent van de ondervraagde vrouwen gaf in de recente enquête van het instituut Ifop te kennen dat ze de bustehouder meestal in de kast laten liggen. Voor het begin van de lockdown was dat slechts 3 procent.