Fysiek contact met bezoekers woon-zorgcentra voortaan verboden

Handen geven, kussen of knuffelen is bij bezoek in een woon-zorgcentrum niet meer toegelaten. Dat is donderdag beslist door de Vlaamse Taskforce Zorg.

Nu de coronacijfers opnieuw stijgen, worden er extra maatregelen getroffen in de woon-zorgcentra. Bezoekers moeten de 1,5 meter afstand ook respecteren binnen de eigen bubbel. Fysiek contact is dus niet meer toegelaten. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht.

Er wordt daarnaast aangeraden om het bezoek bij voorkeur te laten plaatsvinden in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering.

De cafetaria kan worden gebruikt volgens de regels die ook in de horeca gelden, met bijkomend de verplichting van een scherm tussen bewoner en bezoeker.

Bewoners die de voorziening willen verlaten, kunnen dat doen als er geen problematische uitbraak is in de gemeente. Ze moeten wel overleggen met het woon-zorgcentrum, een mondmasker dragen en afstand respecteren.

Bij lokale toenames van de besmettingen kunnen de woon-zorgcentra het best contact opnemen met het lokaal bestuur. In samenspraak kunnen dan bijkomende maatregelen worden getroffen.