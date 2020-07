Revaliderende coronapatiënten roepen op tot naleving maatregelen

Sint-Truiden -

Terwijl de tweede coronagolf voor de deur staat, zijn nog steeds heel wat coronapatiënten uit de eerste golf herstelende van het coronavirus. Dat is ook het geval voor de 45-jarige Truienaar Christophe Koopmans. Hij werd als een van de eerste besmet met het coronavirus. Hij lag in totaal 77 dagen in coma op de afdeling intensieve zorgen van het UZ in Leuven. Nu is hij aan de laatste loodjes bezig in het revalidatiecentrum Pellenberg in Lubbeek. Met de tweede golf in het vizier, wil de Truienaar toch waarschuwen. We gaan volgens hem veel te laks om met de opgelegde maatregelen.