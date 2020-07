Hasseltse scouts geven het voorbeeld, zo ga je veilig op kamp

Hasselt -

De 150 scouts van Sint-Martinus in Hasselt zijn donderdag vanuit de Ardennen terug naar huis getrokken. Niet omwille van een virusuitbraak, maar omdat het kamp erop zat. Dankzij erg strikte maatregelen heeft het coronavirus de grootste scoutsgroep voor jongens in Hasselt met rust gelaten. Het kamp is dus perfect verlopen. Anders dan andere jaren, dat wel. Maar de leiding is erg creatief met de beperkende maatregelen omgesprongen. Alleen lachende gezichten dus op de wei in Dairomont bij Vielsalm, in de provincie Luxemburg.