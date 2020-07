Ook Tongeren en Sint-Truiden verplichten mondmasker in binnenstad

Tongeren / Sint-Truiden - Ook het stadsbestuur van Tongeren en dat van Sint-Truiden hebben donderdagnamiddag beslist om het mondmasker vanaf zaterdag voor iedereen te verplichten in de binnenstad. In Hasselt heeft de burgemeester dit meteen na de Nationale Veiligheidsraad al beslist.

In Sint-Truiden gaat het om de winkelstraten in de binnenstad, maar ook de Stationsstraat, het stadspark en het domein Speelhof. Iedereen boven de 12 jaar moet er vanaf zaterdag mond en neus bedekken. Op de Finse piste hoeven joggers geen mondmasker te dragen. Ook wie de handelaars bezoekt in de stad moet een mondmasker dragen. De stad wil zo de verspreiding van het coronavirus helpen indijken. De politie zal toezien op de naleving van de maatregel.

In Tongeren heeft de lokale veiligheidsraad beslist dat vanaf zaterdag een mondmasker verplicht is in het kernwinkelgebied, met name de Maastrichterstraat, Hemelingenstraat, Sint-Truiderstraat, de Grote Markt, het Stadhuisplein, de Tieckenstraat, Vlasmarkt, Vrijthof, OLV-straat, Kloosterstraat, de Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein, Nieuwstraat en Vermeulenstraat. Ook bij huwelijken in het Agnetenklooster moet iedereen een mondmasker dragen, met uitzondering van het bruidspaar.

