ROYALS. Vakantie voor de Queen, prinses Beatrice heeft een nieuwe titel

Een koninklijk verjaardagsfilmpje, feest voor prins George en een prinses op de camping: een overzicht van het wel en wee in adellijke entourages.

Een week na de bruiloft van de Britse prinses Beatrice en haar Edoardo Mapelli raken meer details bekend over het bescheiden trouwfeest. “Alles vond plaats in de buitenlucht, onder een tent. Het bloementhema werd overal doorgetrokken”, aldus een bron in People. Onder meer prins Andrew, de omstreden vader van de bruid en de stiefbroer van de bruidegom, gaven een toast. Livemuziek was verboden, dus streamde het paar muziek van een iPhone naar luidsprekers die buiten waren opgesteld. Het kersverse echtpaar en de gasten sliepen na de festiviteiten in glamping pods, zo’n honderd meter van de Royal Chapel of All Saints in Windsor Great Park. Belangrijk detail: nu de nicht van prinsen Harry en William een getrouwde vrouw is, verandert haar titel. Voorheen was dat ‘Her Royal Highness Princess Beatrice of York’ , nu ‘Her Royal Highness Princess Beatrice, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi’.

Foto: AFP

Vorige week maakte de 99-jarige prins Philip zijn comeback in het openbaar. Hij kwam tevoorschijn op het domein van Windsor Castle om er een korte ceremonie bij te wonen, ter ere van zijn afscheid als Colonel-in-Chief van het infanterieregiment The Rifles. Volgens de aanwezige pers verkeerde de royal, die de eretitel in totaal 67 jaar droeg, in goede gezondheid. Volgende maand gaat de prins trouwens met zijn vrouw koningin Elizabeth II, ondanks de coronacrisis, op vakantie. “Begin augustus nemen ze hun intrek in Balmoral Castle in Schotland om aan hun jaarlijkse zomervakantie te beginnen. Alle regelingen zullen in overeenstemming zijn met de relevante richtlijnen en adviezen”, communiceerde een woordvoerder van Buckingham Palace.

Foto: Photo News

In Noorwegen is de verjaardag van kroonprins Haakon niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zijn vrouw, prinses Mette-Marit knutselde een filmpje met mooie foto’s in elkaar ter ere van zijn dagje. Het - geslaagde! - resultaat deelde ze op Instagram. Passeren de revue: vakantiekiekjes en beelden uit hun privésfeer, maar ook foto’s met hun kinderen Ingrid Alexandra en Sverre Magnus. Ook Haakons stiefzoon Marius verschijnt in beeld. “Hoera voor de beste Haakon ter wereld. De mooiste vader ter wereld. Er is niemand met wie ik liever ‘Afterlife’ zou zien”, schreef ze bij de compilatie.

Kleine jongens worden groot… Dat bewezen nieuwe foto’s van de Britse prins George, gemaakt door mama Kate Middleton. De jongen mocht op woensdag 22 zijn zevende verjaardag vieren. Naar verluidt kreeg hij - in tegenstelling tot zijn twee jaar jongere zus - wel een feestje met vriendjes. Voor prinses Charlotte, die op 2 mei vijf jaar werd, was dat niet mogelijk door de woekerende coronacrisis.

Een primeur in Spanje. Daar heeft het koningspaar hun twee dochters, prinsessen Leonor en Sofía, voor het eerst meegenomen tijdens hun tocht langs de verschillende regio’s. Het gezin van vier woonde in de stad Mérida, gelegen in de autonome regio Extremadura vlakbij de Portugese grens, de openingsvoorstelling van het internationaal klassiek theaterfestival bij. De locatie was niet min. De voorstelling vond plaats in het Romeinse theater, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco prijkt.

Foto: EPA-EFE

Het Duitse tijdschrift Bunte was erg onder de indruk van de verschijning van de Nederlandse koningin Máxima tijdens de jaarlijkse familiefotoshoot. Máxima had een wit broekpak aan, maar liet ook wat van haar decolleté zien. “Normaal laat ze niet zoveel bloot zien, maar voor de shoot maakte ze een uitzondering”, klinkt het.

Foto: Photo News

In ons land waren de royals te gast op de nationale feestdag aanwezig voor het Te Deum in de St-Michiels en St-Goedelekathedraal in Brussel. Voor de gelegenheid werd er een en ander geleend uit de kleerkast van de jongedames en hun mama. Kroonprinses Elisabeth droeg twee verschillende setjes oorbellen van koningin Mathilde, terwijl prinses Eléonore de roze jurk droeg die Elisabeth zelf aantrok voor de feestdag in 2015. Op prins Laurent - aanwezig met wandelstok wegens rugproblemen - kwam er kritiek. De reden? Hij droeg zijn mondmasker onder zijn neus...