Zo ziet een café- of restaurantbezoek er vanaf zaterdag uit

De gemiddelde Belg gaat al eens graag op café of restaurant, zelfs in coronatijden. Maar nu ons land zich opmaakt voor een tweede golf besmettingen, voert de Nationale Veiligheidsraad de voorzorgsmaatregelen op. Een pintje drinken of op restaurant gaan, ziet er in die omstandigheden niet meer uit zoals een jaar geleden. Zo gaat het er aan toe.