De kermis in Weert gaat dit jaar niet door. Dat heeft het college van B en W donderdag tijdens een ingelast overleg besloten. Het blijkt “niet realistisch om een veilige en verantwoorde kermis te organiseren binnen de kaders van de coronamaatregelen”.

Over het al dan niet doorgaan van de kermis in Weert, bestond lange tijd onzekerheid. Met het verbieden van grote evenementen vanwege de coronapandemie leek de kermis in Weert voor dit jaar van de baan ...