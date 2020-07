Oefenduel Waasland-Beveren tegen Cappellen afgelast: “We kunnen niet anders”

De oefenwedstrijd van Waasland-Beveren van vrijdagavond tegen Royal Cappellen FC is om medische redenen afgelast. Volgens de club, die afgelopen vrijdag met 7-0 van PSG verloor, was een afgelasting de enige optie aangezien bij de tegenstanders niet iedereen op het coronavirus is getest.

“Zoals u weet worden onze spelers wekelijks getest op het coronavirus. Vanmorgen ondergingen onze spelers opnieuw deze test. Omdat niet alle spelers en trainers van Cappellen zich hebben laten testen op het virus kunnen we niet anders dan de wedstrijd van morgenavond annuleren”, luidt het op de clubwebsite. “Onze spelers zullen in plaats van een oefenwedstrijd twee trainingen inplannen in hun programma. De ochtendtraining zal zoals vandaag om 10.00 uur van start gaan.”

“Te laat”

Cappellen meent dat de vraag om iedereen te testen te laat kwam. “Waasland-Beveren contacteerde ons met de vraag om alle spelers in extremis te laten testen op het coronavirus. De Pro League heeft voor haar clubs een wekelijkse coronatest georganiseerd, maar Cappellen FC kan daar geen gebruik van maken. Daarom kunnen wij op 24 uur uiteraard geen resultaat garanderen van alle spelers. Op basis hiervan besliste Waasland-Beveren om de wedstrijd te annuleren”, staat er te lezen op de site.

“Cappellen FC betreurt dat de vraag vanuit Waasland-Beveren zo laat kwam waardoor het deze ook niet meer kon beantwoorden. Andere wedstrijden tussen profclubs en amateurclubs vonden eerder wel plaats; hetzij zonder tests; hetzij met medewerking vanuit de profclub tot het organiseren van de nodige testen.”