In Ieper schuilt de roemrijke middeleeuwse geschiedenis en het Vlaamse oorlogsverleden letterlijk en figuurlijk om elke hoek. Er valt dan ook heel wat te beleven. Hier onze tips voor wie deze zomer op verkenning wil in de buurt van het historische Ieper.

Een snuifje cultuur

In Ieper is het bijwonen van de Last Post aan de Menenpoort een absolute vereiste. Voor klein en groot. Tijdens de plechtigheid blazen klaroenblazers van The Last Post Association ...