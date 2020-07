Hasselt verplicht vanaf zaterdag mondmaskers in de binnenstad

Hasselt - Vanaf zaterdag zullen in de Hasseltse binnenstad mondmaskers verplicht worden, zowel voor voetgangers, joggers als fietsers. Het dragen van een mondmasker is verplicht in de zone binnen en op de Groene Boulevard, in de stationsbuurt en op de Blauwe Boulevard. “Wij hebben steeds de richtlijnen van de federale overheid gevolgd en doen dat nu opnieuw. Wij waren voorbereid om snel te schakelen”, verduidelijkt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

De eerste dagen zullen mensen nog een verwittiging krijgen, maar daarna volgt de gekende coronaboete, en die kost veel geld: 250 euro. Mondmaskers worden verplicht op markten en kermissen en in openbare gebouwen. Ook in de horeca zal het vanaf nu verplicht worden om een mondmasker te dragen. Nachtwinkels worden verplicht te sluiten vanaf 22 uur en het sluitingsuur voor de horeca blijft gelden. Horecaklanten zullen zich moeten registreren.

“In Hasselt namen we kort na de opening van de horeca al de beslissing om horecaondernemers te verplichten om een halfuur voor sluiting de laatste bestelling op te nemen om zo de uitstroom te spreiden. Die regel blijft geldig”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

In heel Vlaanderen stijgt het aantal besmetting en is het reproductiegetal terug boven de 1 geklommen.

“Ook in onze stad stijgen de cijfers maar is de situatie voorlopig nog onder controle. We zijn blij dat de federale overheid enkele bijkomende maatregelen neemt en dat ze zodoende ook overal hetzelfde zijn. Onze mensen hebben nood aan duidelijkheid. Dat hebben we altijd gevraagd en hebben we nu uiteindelijk gekregen”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA)

MONDMASKERS VERPLICHT

In Hasselt zal het dragen van mondmaskers verplicht worden voor +12-jarigen in het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’. Op en binnen de Groene Boulevard, in de stationsbuurt en op de Blauwe Boulevard zullen vanaf zaterdag mondmaskers gedragen moeten worden. Samen met de algemeen geldende aanpassingen doorgevoerd door de federale regering, hoopt men zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Ik roep de Hasselaren en onze bezoekers andermaal op om de regels strikt op te volgen. Onze medewerkers staan klaar om te helpen waar nodig en we zullen ook streng optreden als de regels niet nageleefd worden”, besluit burgemeester Steven Vandeput (N-VA).