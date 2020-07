Ook na de meest recente onderhandelingsronde is een handelsovereenkomst tussen Groot-Brittannië en de EU in dit stadium ‘onwaarschijnlijk’, zo stelt EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost mikt op september.

Volgens Barnier is er vooruitgang geboekt in een aantal dossiers, zoals gerechtelijke samenwerking, maar kwam er daarentegen geen beweging in twee cruciale elementen, met name eerlijke concurrentie en ...