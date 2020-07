Het idyllische Griekse eiland waar de toeristen hun koffers pakken uit angst voor oorlog

Ingetrokken militaire verloven, opstomende oorlogsvloten en F-16's die even het verboden luchtruim induiken. Het klinkt als tromgeroffel voor een naderende oorlog, tussen Griekenland en Turkije. Alweer is de inzet een eiland in de Egeïsche Zee. Deze keer draait het conflict over Turkse gasboringen voor de kust van Kastelorizo. Toeristen pakken alvast hun koffers.