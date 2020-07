73-jarige man laat jeugd versteld staan met gewaagde sprong

Je bent zo oud als je jezelf voelt. Dat bewijst deze 73-jarige Amerikaanse man. De durfal liet alle tieners versteld staan door zonder enige twijfel van de vijftien meter hoge klif te springen. Volgens Matthew Hicks, de zeventienjarige jongen die de beelden maakte, is de man een ervaren springer: “Hij leerde ons hoe veilig af de klif te springen zodat we niet gewond raken of sterven.”