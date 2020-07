OVERZICHT. Bekijk hier wat de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist

Brussel - Vanaf zaterdag zijn mondmaskers verplicht op alle drukke plaatsen, ook op café en op restaurant. Horecazaken zullen uw gegevens 14 dagen moeten bijhouden om contactopsporing te verbeteren. Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten. En bij terugkeer van het buitenland moet iedereen 48 uur op voorhand verplicht een formulier invullen waar hij/zij is geweest.

Dat heeft de Nationale veiligheidsraad donderdagmiddag beslist. Premier Sophie Wilmès begon de persconferentie na de Veiligheidsraad met de melding dat het niet de goede kant opgaat. “We zitten aan gemiddeld 193 besmettingen per dag met een piek van 370 op maandag. Ook het reproductiegetal (hoeveel mensen een positief geteste persoon besmet) is sinds vorige week boven één gestegen. Dat wijst op een heropflakkering van het Covid-19-virus.”

Wilmès beklemtoonde dat vooral jonge volwassenen tussen 20 en 30 jaar worden getroffen en dat er geografische verschillen zijn - in sommige provincies zijn er veel grotere stijgingen dan elders. “Vaak door een evenement waar mensen onvoorzichtig zijn geweest, een huwelijk of familiefeest bijvoorbeeld”, aldus Wilmès.

Dat is de reden waarom er van een verdere versoepeling van de maatregelen geen sprake kan zijn. “Ik besef dat dit geen goed nieuws is, maar beter nu streng zijn dan veel spijt hebben achteraf”, zei de premier. Ze riep vooral op om de zes gouden regels goed te volgen: regelmatig de handen wassen, liever buitenshuis dan binnen samenkomen, social distancing bewaren en niet meer dan 15 personen per week zien. “Dat is geen raadgeving, dat is een verplichting”, benadrukte ze.

Wat is donderdagmiddag beslist?

1. Geen versoepelingen

De versoepelingen die op 1 augustus zouden ingaan, waardoor meer mensen culturele (of andere) evenementen kunnen bijwonen, gaan niet door. Momenteel mogen 400 mensen op dezelfde locatie in open lucht naar een evenement gaan. Ook beurzen zullen tot minstens 1 september verboden blijven.

2. Mondmaskerplicht

Er komt geen algemene mondmaskerplicht maar ze worden vanaf zaterdag wel verplicht op drukke plaatsen: op markten en kermissen, en in openbare gebouwen en winkelstraten waar veel volk samenkomt, of die nu publiek of privé zijn. “Als er veel volk samenkomt en u merkt dat de social distancing moeilijk kan worden gevolgd, draag dan een mondmasker”, benadrukt premier Wilmès.

Ook in de horeca zal een mondmasker verplicht zijn als u zich verplaatst, bijvoorbeeld van uw tafel naar het toilet en terug. De maskers waren al langer verplicht op het openbaar vervoer, in winkels, bioscopen, theater- concertzalen en musea.

3. Registratieplicht bij horecabezoek

Wie een bezoek brengt aan een café, restaurant of bioscoop, wordt verplicht om een aantal gegevens (naam, mailadres of telefoonnummer) in te vullen. In geval van een besmetting kunnen mensen dan makkelijker worden opgespoord. “Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en zal voor niets anders worden gebruikt dan de bestrijding van de verspreiding van het virus”, beloofde Wilmès. Per tafel moet maar één persoon zich registreren.

4. Nachtwinkels om 22 uur dicht

Nachtwinkels moeten om 22 uur de deuren sluiten. Nu is dat net als horecazaken om 1 uur ’s nachts. Het sluitingsuur wordt vervroegd om te voorkomen dat feestvierders na het sluiten van de cafés verder vieren op straat.

5. Bubbel van 15 blijft

Aan de grootte van de bubbel (het aantal mensen die we mogen ontmoeten) wordt niet geraakt. Die blijft 15 mensen groot, wat betekent dat iedereen maximum 15 mensen per week mag ontmoeten. Dat mogen elke week andere mensen zijn. De Veiligheidsraad volgt daarmee niet het advies van de experten. Onder andere viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme hadden opgeroepen om de bubbel te verkleinen naar 10 mensen.

“Als iedereen die regel van 15 volgt, zullen we die bubbel niet moeten verkleinen”, aldus premier Wilmès. “Of we die bubbel kunnen aanhouden, hangt af van de manier waarop we hiermee omgaan. We weten dat deze opflakkering in het aantal besmettingen te wijten is aan de mensen die zich niet aan de regel houden. Als we de bubbels zouden terugbrengen naar 10, straffen we de mensen die zich netjes aan de regels houden.”

6. Reisformulier invullen

Iedereen die terugkeert uit vakantie met eender wel vervoersmiddel (met de fiets, auto, vliegtuig of zelfs te voet) zal 48 uur voor de terugkomst een formulier op het internet moeten invullen.

Verder wijzigen de regels over reizen niet: aan Belgische reizigers die naar ons land terugkeren uit een land met een oranje code, wordt aangeraden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Voor wie terugkomt uit een rode zone is dat verplicht.

“We blijven ook het PLF-formulier (Passenger Locator Form) om terugkerende passagiers te localiseren verfijnen om het systeem te automatiseren en te digitaliseren en zo te zorgen dat iedereen die ons grondgebied binnenkomt, beter wordt opgevolgd wordt”, aldus de premier. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voegde daaraan toe dat er opnieuw grenscontroles komen om na te gaan of reizigers zich aan de online meldingsplicht houden.

Premier Wilmès riep iedereen die met vakantie gaat op om de regels ook in het buitenland te volgen. “We hebben allemaal verontrustende filmpjes gezien van feestjes van toeristen rond het zwembad of op straat. Ik begrijp het verlangen om te feesten na maanden die mentaal heel zwaar zijn geweest. De zomer vraagt ook een beetje zorgeloosheid en plezier. Maar verpest voor een paar uur ontspanning niet alle inspanningen die je tot nu toe hebt geleverd”, zei ze.

7. Lokale maatregelen

Burgemeesters kunnen zelf beslissen wat een ‘drukke plaats’ is’ en daar desgewenst een mondmaskerplicht kunnen opleggen. Ze kunnen ook extra maatregelen nemen om lokale haarden beter te bestrijden. Dat kan gaan van bijkomende mondmaskers verplichten tot in extreme gevallen een lokale lockdown instellen.