Epidemioloog Pierre Van Damme: “Het is 5 na 12. Ik had kordate maatregelen verwacht”

“Het is vijf na twaalf. Ik had kordate maatregelen verwacht.” Dat heeft epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) donderdagmiddag tijdens VTM Nieuws gezegd, na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. “Premier Wilmès kiest voor de zachte aanpak, maar we hebben weinig tijd”, aldus nog de Antwerpse expert.