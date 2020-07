Klatergoud, discokragen en bloemenprints: daar zijn de ‘seventies’ terug

Terugblikken naar de voorbije decennia en vervlogen trends vanonder het stof halen. Daar houden de modehuizen van. De ‘seventies’ met discokragen, uitwaaierende broekspijpen, klatergoud en heerlijk ouderwetse bloemenprints vormen deze zomer de belangrijkste, geschiedkundige inspiratiebron.

Bloemen. Daar draait het allemaal om bij deze trend. De bloemenprint vind je overal op terug: maatpakken, broeken, jurken, jassen … Durvers gaan voor een compleet silhouet in dezelfde bloemenprint: een jasje met bijpassende rok of broek. Hou je het liever iets subtielers? Ga dan voor een jas of broek met print en draag daar een eenvoudig kledingstuk bij in een kleur die ook in de bloemenprint aanwezig is.

Vlnr: Fendi, Marc Jacobs, Louis Vuitton en Paco Rabanne

Klatergoud of zilver. Naast de neutrale aardetinten zijn in de seventies ook materialen met glans in zwang. Vooral goud en zilver, maar ook alle andere metaalkleuren. Een goudkleurige jurk is de gemakkelijkste optie. Je hoeft enkele nog af te werken met gouden sandalen en/of een gouden clutch. Ideaal voor een feestje of een avondje in een trendy, chique zomerbar.

Vlnr: Saint Laurent, Tommy Hilfiger en Celine

Kies je voor een blazerjas? Dan kan een hemd met een puntkraag zeker niet ontbreken. Draag de puntkraag boven op je jasje om hem extra in de kijker te plaatsen. Ook onder een mouwloze jurk voegt zo’n opvallende kraag een extra dimentie aan je outfit toe. Veelvuldig gespot bij Saint Laurent, Louis Vuitton en Paco Rabbane.

Vlnr: Saint Laurent, Louis Vuitton en Paco Rabbane

Ook de zeer populaire aardetinten van dit moment vinden hun oorsprong in dit boeiende tijdperk. Beige, camel, bruin, roest, taupe, oranje, kaki … allerhande subtiele, natuurlijke tinten passeerden toen de revue en duiken nu volop terug op in het modebeeld. Ook suède, het zachte materiaal gemaakt uit de binnenkant van leder, sluit hierbij aan. Een suède jasje op een stoere jeans met uitwaaierende pijpen maakt je seventiesstijl af.

Vlnr: Fendi, Celine, Fendi en Marc Jacobs

Shopping? Roestkleurig bovenstuk - 19,99 euro - H&M, broek met bloemenprint - 85 euro - Pepe Jeans, blazerjas met bloemenprint- 59,99 euro- Mango, bijhorende broek met bloemenprint - 39,99 euro - Mango, lange jas in suède - 49,99 euro - H&M, gouden clutch - 44,99 euro - Sacha, beige hemd met grote kraag - euro - Mango, jeans met uitlopende pijpen - 99,99 euro - Lee, gouden jurk - 69,95 - Zara, gouden sandalen - 54,99 euro - Sacha, camelkleurige sandalen - 99,99 euro - Steve Madden en zilverkleurige jumpsuit - 279,95 euro - Tommy Hilfiger