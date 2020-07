OVERZICHT. Bekijk hier wat de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist

De Nationale Veiligheidsraad communiceert straks om 13.30 uur over de aanpak van de coronacrisis. De redactie vernam alvast dat de bubbel (het aantal mensen dat u mag ontmoeten) ongewijzigd op 15 blijft en dat er een soort registratieplicht komt voor wie op café of restaurant gaat.

Premier Wilmès begon de persconferentie van de Veiligheidsraad met de melding dat het niet de goede kant opgaat. Het aantal besmettingen stijgt weer aanzienlijk. “Het reproductiegetal (hoeveel mensen een patiënt besmet) is sinds vorige week boven 1 gestegen.”

Wilmès beklemtoonde dat vooral jonge volwassenen getroffen worden en dat er geografische verschillen zijn. In sommige provincies zijn er veel grotere stijgingen dan elders. “Vaak door een evenement waar mensen onvoorzichtig zijn geweest, een huwelijk bijvoorbeeld of familiefeest.”

Bubbels

Aan de grootte van de bubbel (het aantal mensen die we mogen ontmoeten) wordt niet geraakt. Die blijft, en dat is al zo sinds 1 juli, 15 mensen groot. Dat mogen trouwens elke week andere mensen zijn. Viroloog Marc Van Ranst had nochtans opgeroepen om de bubbel te verkleinen naar 10 mensen. Eerder had epidemioloog Pierre Van Damme trouwens hetzelfde gezegd.

De premier toetstte d ediscussie voor die verkleining aan tijdens de vragenronde aan het einde van de persconferentie: “We weten dat deze opflakkering te wijten is aan de mensen die zich niet aan de regel houden”, zegt de premier nog. “Indien we de bubbels zouden terugbrengen naar 10, dan straffen we de mensen die zich netjes aan de regels houden.”

KAART. In deze gemeenten overstijgt aantal besmettingen de waarschuwingsdrempel

Mondmaskers

Er komt ook geen veralgemeende mondmaskerplicht maar lokale autoriteiten mogen mondmaskers verplichten in bijvoorbeeld winkelstraten waar veel volk samenkomt. Ook op markten, kermissen zijn mondmaskers straks verplicht. VTM en VRT communiceerden voorts dat mondmaskers zelfs verplicht worden in de horeca - tot u aan tafel zit natuurlijk, maar wel bij een toiletbezoek bijvoorbeeld.

Verder zal wie een bezoek brengt aan een restaurant of een bioscoop, worden verplicht een aantal gegevens in te vullen. In geval van een besmetting kunnen mensen dan gemakkelijker worden opgespoord.

Reizen

“Respecteer de regels voor terugkeer na vakantie”, aldus Wilmès. “Alle informatie is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. De stappen die u moet nemen als u terugkeert van vakantie, zijn de volgende: Als het oranje is, is het aangeraden in quarantaine te gaan en een test te laten afnemen. Als het rood is zijn quarantaine en test verplicht.”

“We blijven ook het formulier om terugkerende passagiers te localiseren (PLF) verfijnen om het systeem te automatiseren en te digitaliseren en zo te zorgen dat iedereen die ons grondgebied binnenkomt, beter opgevolgd wordt.” Het formulier voor toeristen zal dus over enkele dagen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd, aldus de premier. “Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt.”

Nachtwinkels

Ook gaan de nachtwinkels verplicht vroeger moeten sluiten. Niet langer om 1 uur ’s nachts maar om 22 uur. De logica van deze maatregel bestaat erin dat vele cafégangers nu een kwartier voor sluitingstijd nog snel naar de nachtwinkel gaan om een voorraad alcohol in te slaan.

De versoepelingen die op 1 augustus zouden ingaan, waardoor meer mensen culturele (of andere) evenementen kunnen bijwonen, gaan niet door. Dat had Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dinsdag na afloop van een Overlegcomité al duidelijk gemaakt.

Sportevenementen

Voorlopig komt er ook geen versoepeling voor sportevenementen in ons land. “We trekken de limieten voor evenementen met publiek niet op”, geldt ook voor sportevenementen. Momenteel mogen 400 mensen op dezelfde locatie in open lucht naar een evenement gaan. De versoepeling naar 800 komt er dus niet.