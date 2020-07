Make-upartiest van Rihanna deelt trucje om wallen in geen tijd te laten verdwijnen

Opgestaan met wallen onder je ogen? Dan kan je opnieuw in bed kruipen of de tips volgen van Hector Espinal, de rechterhand en make-upartiest van onderneemster Rihanna. In slechts enkele minuten laat hij je ogen weer schitteren en lijk je helemaal uitgeslapen.

In een story op het Instagramaccount van haar merk ‘Fenty Beauty’ laat Espinal zien hoe je in slechts enkele minuten tijd donkere kringen onder je ogen laat verdwijnen. Het enige wat je nodig hebt, zijn twee verschillende concealers. Uiteraard gebruikt Espinal twee producten uit het gamma van Rihanna, maar elke concealer is goed. Kies voor een concealer met een warme ondertoon en eentje die aansluit bij je eigen huidskleur.

Breng de warme tint aan op de plekjes die je qua kleur wil neutraliseren. Vervaag alles met een klein kwastje en een vochtige make-upspons of gebruik je vingers. Daarna breng je een kleine hoeveelheid van de andere concealer aan, waardoor het eindresultaat perfect zal aansluiten bij je eigen huidskleur. Om een hele dag te schitteren, breng je nog een dunne laag poeder aan zodat de concealer blijft zitten.