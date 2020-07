93-jarige nazi moet voor jeugdrechtbank verschijnen en is 5323 maal medeplichtig aan moord

Bruno D. was 17 toen hij als kampbewaker aan de slag was in het concentratiekamp van Stutthof, maar donderdag heeft hij zich op 93-jarige leeftijd moeten verantwoorden voor de rechtbank: hij werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk. De rechtbank in Hamburg oordeelde dat hij medeplichtig is aan 5232 moorden en eenmaal poging tot moord. Opvallend: de bejaarde man moest voor de jeugdrechtbank verschijnen.