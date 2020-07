Alle huisvuil in 15 Limburgse gemeenten vanaf 2022 op één dag opgehaald

Hasselt -

Limburg.net gaat het Optimo-systeem, waarbij één vuilniswagen 6 soorten huisvuil op één dag ophaalt, vanaf 2022 invoeren in 15 Noord- en West-Limburgse gemeenten en Diest. In Zuid-Limburg worden drie fracties tegelijk opgehaald en blijven de gft-containers bestaan. Acht ‘bakkengemeenten’ stappen voorlopig niet in Optimo.