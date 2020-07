Bewoners vragen gesloten fietsbox op pleintje in Schurhoven

Sint-Truiden -

De bewoners van de Slachthuisstraat vragen al enige tijd om een fietsbox in hun buurt. Er is een open fietsenrek op het pleintje op het kruispunt Gasthuisstraat, Schurhovensteenweg, Speelhoflaan, maar daar worden de fietsen besmeurd door de vogels in de grote boom erboven, of gewoonweg gestolen. Daarom is een fietsbox meer dan welkom zeggen de buurtbewoners. “Als stad zijn wij al enkele maanden bezig aan een fietsplan en fietsboxen zijn daar een onderdeel van,” reageert burgemeester Heeren.