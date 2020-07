Automobiliste gaat door het lint omdat andere auto te dicht bij die van haar komt

De 21-jarige Owen Smith-Carretero was onderweg naar zijn werk tot hij onderweg een wel erg bizarre ontmoeting had. Aan het stoplicht komt hij naast een andere auto te staan - en dat zinde de chauffeur van die auto helemaal niet. Ze beschuldigde hem ervan de social distancing-regels met de voeten te treden door zo dicht bij haar te komen. “Dankzij jou ga ik Covid krijgen” roept ze. Dat hij in een andere auto zat dan haar, maakte volgens haar geen verschil.