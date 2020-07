Mode IN BEELD. Zwevende modellen in meterslange jurken bij Valentino

Een bijzonder tafereel op de catwalk van modehuis Valentino tijdens de ‘Haute Couture week’ in Rome. De Italiaanse modeontwerper Pierpaolo Piccioli creëerde in filmstudio Cinecittà een ware droomwereld door zijn modellen in meterslange jurken te hullen. Soms leek het zelfs alsof ze over de catwalk zweefden. Voor de collectie, de bestond uit zestien creaties, werd gewerkt met slechts een kleur: wit. “Het is de som van alle kleuren en geeft het gevoel dat de mogelijkheden oneindig zijn”, zegt het modehuis in een persbericht.De show werd door de coronamaatregelen bijgewoond door slechts vijftien genodigden. Anderen woonden het defilé bij via het internet.