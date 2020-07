Maandag 370 besmettingen, maar: “Waarschijnlijk eindigen we op meer dan 500 gevallen”

UGent-onderzoeker Bart Mesuere waarschuwt op Twitter voor het oplopend aantal besmettingen. Intussen staat de teller voor afgelopen maandag op 370, maar zodra alle tests geteld zijn kan dat aantal oplopen tot 500 gevallen en meer.

“Ter herinnering, slechts 10 dagen geleden maakten we ons nog druk over ‘enkele dagen van meer dan 100 nieuwe gevallen per dag’ en spraken we na de vorige veiligheidsraad nog over “het licht stijgende aantal besmettingen”.

Slecht nieuws. De 100 voorlopige gevallen voor maandag zijn er ondertussen 370 geworden. Eenmaal alle cijfers gekend zijn, maar misschien nog nie morgen, zullen we voor 20/07 waarschijnlijk eindigen op meer dan 500 (!) gevallen. pic.twitter.com/UHZRrIUjhJ — Bart Mesuere (@BartMesuere) July 23, 2020

