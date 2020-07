Zus Britney Spears sneert naar fans: “Respecteer de privacy van de familie die voor haar zorgt”

Jamie Lynn Spears kan het niet langer aanzien dat fans van haar oudere zus Britney onrust zaaien binnen de familie Spears. “Respecteer de privacy van iemand met mentale problemen en die van de familie, die haar wil beschermen.” Enkele dagen geleden startten ongeruste Britney-fans een petitie om de zangeres opnieuw wilsbekwaam te maken en de controle van haar vader te beperken.”

Bevrijd Britney Spears (38) uit de klauwen van haar vader. Dat vroeg de #FreeBritney-beweging in een officiële petitie enkele dagen geleden aan het Witte Huis. De zangeres, die wettelijk onbekwaam is om haar eigen leven te regelen, zou volgens haar fans zelf om hulp vragen via gecodeerde Instagram-berichten. De grote schuldige volgens diezelfde fans? Haar vader, die haar fortuin en sociale media beheert. Door de petitie kwam de familie Spears in het oog van een storm terecht en dat is niet naar de zin van zusje Jamie Lynn Spears.

Op Instagram leest ze enkele fans van haar zus de les. “Als je mentale problemen hebt of je zorgt voor iemand met mentale problemen, dan weet je hoe belangrijk het is om respect te hebben voor hun situatie en privacy”, schrijft de actrice op het sociaal medium. “Respecteer ook de familie die haar probeert te beschermen, hoe het er ook mag uitzien voor de buitenwereld. Het grote publiek moet leren om respect te hebben voor haar situatie.” De actrice benadrukt ook nog dat mensen met mentale problemen er niet alleen voor staan. “Jullie zijn geliefd.”