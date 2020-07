Woensdagavond heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst weer een koerier van een pakjesdienst betrapt die onder invloed van cocaïne was. Maandag werd ook al een koerier tegengehouden die alcohol en drugs had genomen.

Rond 18 uur werd de bestelwagen op de Industrielaan in Hoeselt uit het verkeer gehaald. Een van de agenten had enkele uren voordien de chauffeur in kwestie over de doorlopende witte lijn in de Tongersestraat ...