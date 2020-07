Michelle Obama lanceert eigen podcast

Michelle Obama, de vrouw van voormalig president Barack Obama, lanceert binnenkort haar eigen podcast. Obama kondigde het nieuws zelf aan op Instagram.

In de podcast, die voor het eerst zal uitgezonden worden op 29 juli, zal de voormalige First Lady in gesprek gaan met zowel dierbare vrienden als beroemdheden. Obama wil vooral praten over wie ze zijn en hoe hun relaties bijdragen tot hun persoonlijkheid. Onder meer haar moeder, broer en enkele vrienden zullen in het eerste seizoen de revue passeren.

De Amerikaanse nieuwszender CNN liet weten dat ook presentator Conan O’Brien, Obama’s Witte Huis adviseur Valerie Jarrett en journaliste Michele Norris zullen langskomen.

“We gaan voornamelijk de relaties bespreken en uitleggen hoe ze ons maken tot wie we zijn”, schrijft Obama onder de aankondiging. “Soms zijn die net zo persoonlijk als de relatie met ons eigen lichaam. Ook zal er gepraat worden over de uitdagingen in ons leven en hoe vriendschappen ons door moeilijke tijden heen kunnen helpen.”

De eerste aflevering van The Michelle Obama Podcast zal te zien zijn op 29 juli via Spotify.