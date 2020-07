Ondanks opnamestop namen woonzorgcentra nog meer dan 10.000 bewoners op

Hoewel woonzorgcentra tijdens de lockdown geen nieuwe bewoners mochten opnemen, hebben de ze in de periode van 13 maart tot 8 juni toch meer dan 10.000 bewoners opgenomen. Het gaat dan onder meer om ouderen die werden opgenomen vanuit het ziekenhuis, vanuit een centrum voor kortverblijf of assistentiewoning, of die al een opnameovereenkomst hadden getekend voor 13 maart.