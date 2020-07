Een vijftigtal families van Belgische gevangenen dient klacht in tegen de Belgische staat wegens schending van de mensenrechten van gedetineerden. Sinds het uitbreken van de coronacrisis mogen de families hun dierbaren in de gevangenis niet meer aanraken.

Het bezoek in de gevangenissen is sinds de coronacrisis strikt gelimiteerd nadat het eerst volledig verboden was. “Terwijl het bezoek op andere plaatsen, zoals rusthuizen, inmiddels wel werd toegelaten ...