Wie vandaag in Hasselt of andere steden rondloopt, kan niet meer naast de street art kijken die kleur geeft aan de stad. Steeds meer mensen gaan nu ook op zoek naar kleiner en verzamelbaar werk van deze kunstenaars. Van veilingsites tot Instagrampagina’s, alle middelen zijn goed om een stukje straatkunst in huis te halen.