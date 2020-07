Het is niet dat Tony Slootmakers de zeges aan elkaar geregen heeft. En echt spraakmakende tijden staan er ook niet achter zijn naam. Maar de 61-jarige Maaslander is dit jaar wel al vijftig jaar ononderbroken atleet. En dat is ook goud. “Stoppen met lopen? Ik zou nog liever doodvallen”, zegt de voorzitter van MACD, één van de kleinste atletiekclubs van Vlaanderen.