Nederland neemt met indrukwekkend eerbetoon afscheid van overleden shorttrackster Lara van Ruijven (27)

In en rond Thialf in Heerenveen is woensdagavond afscheid genomen van Lara van Ruijven. Tussen de 800 en 1.000 mensen brachten een laatste eerbetoon aan de Nederlandse shorttrackster, die eerder deze maand op 27-jarige leeftijd overleed.

In het stadion reed de rouwauto met Van Ruijven een laatste rondje door het schaatsstadion waar ze tien jaar lang haar sport beoefende. De shorttrackers en begeleiders namen daar afscheid van haar. Ze droegen allemaal een wit shirt met een panterhartje op de borst. De hashtag #panterhart was na het overlijden van Van Ruijven trending op Twitter, daarmee verwijzend naar haar manier van shorttracken, klaar om toe te slaan als een panter.

Foto: Photo News

In Thialf was alleen plaats voor de familie van Van Ruijven en de shorttrackers. Andere aanwezigen vormden buiten een erehaag en legden bloemen op de rouwauto. Ook veel langebaanschaatsers, onder wie Ireen Wüst en Kjeld Nuis, waren in Heerenveen aanwezig. Toen de rouwauto na de ereronde Thialf verliet en de parkeerplaats afreed, klonk luid applaus.

Foto: Photo News

Van Ruijven overleed op 10 juli aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties leidde. Met de Nederlandse relayploeg won Van Ruijven onder meer vijf Europese titels en olympisch brons in 2018. Een jaar later werd ze de eerste Nederlandse shorttrackster die een individuele wereldtitel behaalde.