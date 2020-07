Marie Verhulst licht tipje van de sluier over nieuwe vriend

Tot nu was Marie Verhulst geheimzinnig over de nieuwe man in haar leven, maar in het VTM-programma ‘De Zomer Van’ licht de jongste Verhulst een tipje van de sluier op over de jongeman die haar hart stal: “Ik hoop dat hij zijn leven niet moet omgooien, omdat hij op mij verliefd is geworden.”

“Hij is echt een goede aanvulling op mijn leven op dit moment. Ik ben zo enthousiast over alles wat ik meemaak en ik moet dat kunnen delen met iemand die meegaat in mijn enthousiasme en heel blij voor mij is. En dat is Jef” zegt het nieuwe baasje van Samson. Maar is Jef al goedgekeurd? “Hij is langsgeweest. Dat is vanuit Antwerpen anderhalf uur rijden naar Oostduinkerke. Hij zat aan het stuur en had wel wat zweetpollekes. Ons vader vindt Jef een leuke, vriendelijke en rustige jongen. Beter wordt het niet bij ons vader. Daar ben ik heel content mee”, lacht Marie.

‘De Zomer Van’: van maandag tot en met donderdag om 21.00 bij VTM.

bekijk ook

Marie & Viktor Verhulst krijgen telefoon van papa Gert tijdens live radiodebuut: “Veel Studio 100 draaien, dan is erfenis safe”

Nieuwe afleveringen van Samson & Marie eind september op Ketnet