“Verbod op fysiek contact is ondraaglijk”

Hasselt -

Een 50-tal families van Belgische gevangenen dienen klacht in tegen de Belgische Staat wegens schending van de mensenrechten van gedetineerden. Sinds het uitbreken van de coronacrisis mogen de families hun dierbaren in de gevangenis niet meer fysiek aanraken. Ook ongestoord bezoek is taboe. “Dat verbod wordt met de dag ondraaglijker,” klinkt het. “Gedetineerden zijn nochtans bereid vrijwillig in quarantaine te gaan bij een opheffing van het verbod.”