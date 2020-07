De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning vernietigd van de Asfaltcentrale APL in Heusden-Zolder. Minister Zuhal Demir (NV-A) moet binnen de vier maanden een nieuwe beslissing nemen over de vergunning.

Op zaterdag 13 juni publiceerde deze krant een dossier over de asfaltcentrale en asfaltverwerking in Vlaanderen. Sinds de start van het verwerken van recuperatieasfalt in 2014 zijn er aanhoudend klachten ...