Van Ranst lovend over nieuwe maatregelen: “De Wever is een wijze burgemeester”

Antwerpen -

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) neemt bijkomende maatregelen om het coronavirus in te dijken nu het terug opflakkert in Antwerpen. De zes maatregelen werden besproken in de stedelijke crisiscel en zouden afgetoetst zijn bij hogere overheden. Viroloog Marc Van Ranst is lovend over de aanpak van De Wever. “Al is hij wel verplicht om iets te doen, want hij weet dat hij met een groot probleem zit.”