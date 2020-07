Twee nieuwe gaststeden in Ronde van Wallonië: Templeuve en Frasnes-Lez-Anvaing vervangen Aat en Tubeke

Het nieuwe parcours van de 41e editie van de Ronde van Wallonië (2.Pro) is gekend. Templeuve en Frasnes-Lez-Anvaing vervangen Aat en Tubeke, die recent afhaakten als gaststad voor de Waalse rittenkoers. De Ronde van Wallonië gaat door tussen 16 en 19 augustus.

Aat moest de aankomst van de eerste etappe ontvangen op 16 augustus, terwijl Tubeke de startplaats moest worden voor de tweede rit. De lokale autoriteiten van beide gemeenten achtten het in coronatijd echter niet meer opportuun zulke evenementen te ontvangen. Er werd gezocht naar een nieuwe aankomst- en vertrekplaats en die werden ook gevonden. Templeuve is de nieuwe aankomstplaats van de eerste rit. Frasnes-Lez-Anvaing ontvangt de renners een dag later voor de start van de tweede etappe.

De details van het parcours zullen “binnenkort” gecommuniceerd worden, meldde de organisatie nog.

De Ronde van Wallonië had oorspronkelijk tussen 18 en 22 juli moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld omwille van de coronacrisis. Vorig jaar was de eindzege voor onze landgenoot Loïc Vliegen.