Update: Ramen en deuren uit voorzorg sluiten in omgeving van brand met mogelijk kankerverwekkend asbest in Wijer

Herk-de-Stad / Nieuwerkerken -

Op de grens van Wijer (Nieuwerkerken) en Schakkebroek (Herk-de-Stad) staat een voormalig bedrijfsgebouw in brand. Doordat er mogelijk kankerverwekkende asbest vrijkomt, wordt aan iedereen in de buurt gevraagd om ramen en deuren te sluiten. De brand is intussen onder controle en het gebied wordt afgesloten.

Een dikke rookwolk steeg op vanuit de Verlaerstraat, die dreef vooral richting open gebied en niet naar de woonzones. Verdere analyse zal uitwijzen of asbest is vrijgekomen. Er is uit voorzorg een BE-Alert uitgestuurd met vraag ramen en deuren te sluiten.